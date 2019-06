OM : Villas-Boas règle le dossier Payet au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Auteur d’une saison très décevante sous les ordres de Rudi Garcia, Dimitri Payet va-t-il enfin parvenir à se relancer ?

Visiblement, il en aura l’occasion. Car le nouveau coach marseillais André Villas-Boas compte sur lui, et il se murmure même que le Portugais compte faire de Dimitri Payet un rouage principal de son dispositif tactique. Ainsi, selon La Provence, le cas du Réunionnais est d’ores et déjà réglé sur le marché des transferts. Malgré des intérêts en Chine et en Arabie-Saoudite, l’ancien Lillois va poursuivre sa carrière à Marseille.

« Dans la tête du Réunionnais, tout est clair, il n'a aucune envie de quitter l'OM, et veut tout mettre en oeuvre pour rebondir. Sous contrat jusqu'en juin 2021, il compte d'ailleurs bien honorer ses deux dernières années de bail dans un club et une ville où il se sent comme un poisson dans l'eau » explique le quotidien marseillais avant de conclure. « Actuellement en vacances sur son île natale, ses intentions n'ont pas changé. Villas-Boas pourrait-il le relancer ? Il se murmure que le Portugais compterait sur lui. C'est le bon moment pour repartir de l'avant ». Reste maintenant à voir qui seront ses compères d’attaque, alors que Florian Thauvin n’est pas certain de rester, et que le successeur de Balotelli n’est toujours pas officiellement connu.