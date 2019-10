OM : Villas-Boas refuse de dire adieu au podium

Dans : OM, Ligue 1.

André Villas-Boas, entraîneur de l’OM, après la défaite à Amiens (1-3) : « Nous sommes dans une situation difficile avec les blessés et les suspendus. Notre effectif a quand même de la qualité, et on donne de l’expérience aux jeunes. Les joueurs ont tout donné. Mais sans réussite. On avait bien commencé le bloc de septembre avec une victoire à Monaco. Mais après, on n’a pas été capable de gagner des points. J’espère que cette période ne coûtera pas cher à la fin de la saison. On doit regarder la suite, avec des matchs compliqués contre des adversaires directs. Mais là, c’est évident qu’on va perdre plusieurs places dans le classement. On va tout faire pour revenir. Revoir les ambitions à la baisse ? Non, c’est trop tôt. On perd, mais les autres équipes n’ont pas encore gagné. On a fait plusieurs erreurs, et on a donc raté une nouvelle opportunité... », a-t-il déclaré sur Canal+.