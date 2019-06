OM : Ce grand coach recalé par l’OL, Zubi n’en voulait pas non plus

Dans : OM, OL, Ligue 1.

Avant de nommer André Villas-Boas pour la succession de Rudi Garcia, l’Olympique de Marseille a étudié beaucoup d’autres dossiers.

En plus des entraîneurs convoités, Jacques-Henri Eyraud a reçu de nombreuses candidatures sur son bureau. « Il y a eu beaucoup de commentaires sur l'OM et son attractivité... Si vous saviez le nombre d’entraîneurs qui m’ont sollicité, soit en direct soit par leur agent, pour entraîner l'OM, vous seriez surpris de leur nombre et de leur nom », commentait le président marseillais sur RMC lundi. En effet, un coach de renom ferait partie de cette longue liste.

Selon les informations de Goal, Jorge Jesus aurait proposé ses services au pensionnaire de Ligue 1. Un intérêt flatteur pour Marseille compte tenu du parcours du technicien à Benfica ou au Sporting. Mais finalement, le directeur sportif Andoni Zubizarreta a privilégié un autre Portugais. D’ailleurs, l’OM n’est pas le seul club à avoir recalé Jorge Jesus. Son agent Pini Zahavi aurait également transmis son CV à l’Olympique Lyonnais, la Roma et le FC Séville, pour le même résultat…