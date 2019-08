OM : Villas-Boas n'est pas Garcia, la défaite c'est de sa faute

Dans : OM, Ligue 1.

A force de trouver des excuses aux résultats négatifs de l'Olympique de Marseille, Rudi Garcia avait perdu une partie de sa crédibilité aux yeux des suiveurs de l'OM et encore plus auprès des supporters du club phocéen. Mais ce samedi soir, après la défaite de son équipe face à Reims, un résultat qui a déjà mis en colère le peuple marseillais, André Villas-Boas a lui totalement assumé ce mauvais résultat, ne cherchant pas à se dédouaner de cette très triste performance au Vélodrome.

L'entraîneur portugais de l'OM veut cependant se pencher sur le match contre Reims afin d'en tirer les enseignements qu'il faut avant le déplacement du week-end prochain à Nantes. « Quand une équipe comme Marseille perd à la maison, évidemment que les supporters ont le droit d’exprimer leur frustration. C’est normal. On l’accepte et nous devons continuer de travailler pour prendre confiance. Le responsable des défaites, c'est moi, toujours. Je veux analyser le match pour faire une bonne réflexion », a expliqué André Villas-Boas, qui va rapidement devoir faire des choix et les bons, sous peine de déjà mettre l'Olympique de Marseille dans le dur dès l'entame de la saison. Nul doute que Jacques-Henry Eyraud doit déjà croiser les doigts et attendre que son coach rectifie le tir.