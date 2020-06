OM : Villas-Boas l'avoue, il pense toujours à un départ

Dans : OM.

En froid avec le président Jacques-Henri Eyraud, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille André Villas-Boas a finalement accepté de rester. Mais le Portugais ne compte pas s’éterniser.

Les tensions n’ont pas totalement disparu à l’Olympique de Marseille. Agacé par le départ du directeur sportif Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas a bien failli claquer la porte, avant de céder sous les arguments de ses joueurs. Il n’empêche que ses relations avec le président Jacques-Henri Eyraud restent froides. La preuve, le Portugais a refusé l’offre de prolongation transmise par son supérieur, laissant entendre qu’il honorerait sa dernière année de contrat avant de partir. Il s’agit même d’une certitude puisque Villas-Boas, présent en marge des élections présidentielles du FC Porto, pour lesquelles il soutient le président Pinto da Costa, a confirmé son plan de carrière.

« Je ne veux rien anticiper. J'ai dit que ma carrière d'entraîneur porterait sur 15 ans, elle pourrait se terminer en 2024. On verra, a confié l’ancien coach des Dragons. (...) Un retour au FC Porto ? Ce n'est pas impossible. En tout cas, ce n'est pas par manque de propositions de Pinto da Costa. Si l'on prend en compte les quatre ans au cours desquels je me vois encore entraîner, il y a une année à Marseille puis une expérience plus exotique au Brésil ou au Japon. Un retour à Porto, ce sera difficile. » Tout est clair dans son esprit, Villas-Boas est à Marseille pour une saison et pas une de plus.