OM : Villas-Boas gère le mercato, l'idée de génie

L'Olympique de Marseille n'a toujours pas remplacé Andoni Zubizarreta. Mais à priori ce ne sera pas un problème pour André Villas-Boas.

Après avoir lié son destin à celui du directeur sportif de l’OM, André Villas-Boas a finalement décidé de changer d’avis, l’entraîneur portugais ayant choisi d’aller au bout de son contrat, dans un an, avec le club phocéen. Mais, à l’heure où Jacques-Henri Eyraud a lancé son casting, AVB n’a toujours pas vu venir celui qui remplacera Andoni Zubizarreta et sera en charge du mercato de l’Olympique de Marseille. Mais selon un proche d’André Villas-Boas, interrogé par Le Phocéen, il n’y a pas de souci à se faire pour les futurs renforts marseillais, car c’est le technicien portugais qui va gérer lui-même les transferts cet été. Même s’il n’a pas prévu d’aller au-delà de 2021 à l’OM, AVB souhaite garder la main.

Et pour cela, André Villas-Boas a de nombreux atouts dans les mains. « Il est assez malin pour faire venir les joueurs qu'il souhaite à l'aide de prêts avec options. Son réseau est très important, à l'image des coachs portugais en général. Mais, le sien l'est encore plus grâce à ses liens avec Jorge Mendès et les plus gros agents du pays. De plus, sa cote auprès des joueurs de Liga Nos est énorme et beaucoup souhaitent travailler avec lui. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'urgence à recruter un directeur sportif », explique cette source proche d’AVB. On peut toutefois se demander pourquoi ce dernier avait mis une telle pression sur Jacques-Henri Eyraud afin qu’il conserve Andoni Zubizarreta dans son staff s’il se sent capable de gérer cet aspect du fonctionnement de l’Olympique de Marseille.