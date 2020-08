OM : L'Angleterre aime Sanson, un chèque XXL exigé

Dans : OM.

Dans le rouge financièrement, l’Olympique de Marseille compte sur une vente de Morgan Sanson pour renflouer ses caisses au mercato.

En proie à quelques difficultés sur le plan économique, le club phocéen peut se réjouir de la valeur marchande de certains de ses joueurs. Grâce à une saison accomplie sur le plan sportif en 2019-2020, plusieurs éléments de l’effectif d’André Villas-Boas ont pris de la valeur. C’est le cas de Duje Caleta-Car ou encore de Boubacar Kamara, mais également de Morgan Sanson. Le milieu de terrain au profil box to box est très apprécié en Angleterre. West Ham, Wolverhampton ou encore Everton sont intéressés de longue date. Mais pour quitter Marseille, l’ancien joueur du MHSC veut un top club de Premier League.

Arsenal pourrait-il combler les envies de Morgan Sanson ? La question risque de rapidement se poser puisque selon les informations obtenues par Le 10 Sport, Mikel Arteta apprécie grandement le profil du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. Pour l’heure, aucune offre n’a été formulée par le récent vainqueur de la FA Cup. Mais en cas de départ de Mattéo Guendouzi par exemple, la donne pourrait changer et le club londonien pourrait dégainer une proposition officielle. Il faudra toutefois que le club britannique signe un très gros chèque afin d’avoir une chance de rafler la mise. En effet, très gourmand, Jacques-Henri Eyraud réclamerait entre 35 et 40 ME pour transférer Morgan Sanson au mercato, et ce même si l’OM tient déjà son remplaçant dans ses rangs en la personne de Pape Gueye. A ce tarif, il n’y a évidemment que la Premier League qui pourra prétendre à recruter le milieu relayeur phocéen…