OM : Villas-Boas chamboule le mercato de Thauvin

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Non-qualifié pour l’Europe la saison prochaine, l’Olympique de Marseille va avoir bien du mal à conserver ses meilleurs éléments au mercato. Parmi eux, Florian Thauvin, régulièrement cité sur le départ. Ambitieux, le n°26 de l’OM souhaite continuer à progresser afin de ne pas fragiliser sa place en Equipe de France. Son départ semblait certain il y a encore quelques semaines. Mais visiblement, André Villas-Boas a convaincu « Flotov » de poursuivre l’aventure en Provence, même si tout reste bien évidemment possible…

« J'ai eu l'occasion de discuter avec le nouveau coach (André Villas-Boas). On a eu un très bon feeling. C'est un très grand entraîneur, il a travaillé dans de grands clubs avec de très grands joueurs. On a tous hâte de travailler à ses côtés. Je suis bien à l'OM, on me fait confiance dans le projet. Le club voudra peut-être me vendre, peut-être faudra-t-il que je parte, peut-être que je voudrais partir... Je ne me pose pas la question. Mon objectif est d'être le plus performant possible et tant que l'OM me permettra ça je ne vois pas pourquoi je partirai » a ainsi commenté l’attaquant tricolore dans Téléfoot. Reste maintenant à savoir si Jacques-Henri Eyraud parviendra à vendre d’autres joueurs à forte valeur marchande (Sanson, Lopez), ce qui permettrait de conserver Florian Thauvin. Pour le plus grand bonheur d’André Villas-Boas.