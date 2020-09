OM : Villas-Boas agacé par les pépites de Longoria

Dans : OM.

Le marché des transfert de l’OM se déroule beaucoup mieux que prévu à l’heure actuelle, avec tout de même un désaccord de taille sur les choix de joueurs.

On annonçait une saignée, mais aucun joueur majeur n’est parti, tandis qu’André Villas-Boas a réussi à avoir des renforts dans les secteurs ciblés. En attaque, Pablo Longoria négocie l’arrivée d’un ou deux joueurs prometteurs venus du Brésil. Une bonne idée en théorie puisque l’OM pourrait ainsi trouver une doublure à Dario Benedetto, avec un élément encore jeune mais dont la valeur pourrait augmenter. Cela fait toutefois bien longtemps qu’une pépite brésilienne n’a pas explosé en attaque dans le championnat de France, réputé comme très exigeant physiquement et qui ne laisse pas forcément les talents s’exprimer facilement. Pour cette raison et avec la Ligue des Champions qui se profile, André Villas-Boas n’avait pas du tout rêvé de ce genre de renforts cet été.

L’Equipe révèle ce jeudi que l’entraineur portugais avait aussi demandé quelques joueurs d’expérience avec un bagage européen pour répondre à l’exigence de la Ligue des Champions. A part Nagatomo, son voeu n’a vraiment pas été exaucé et on touche là à la limite de la collaboration entre Longoria, qui pense à l’avenir et aux futures reventes, et AVB, qui s’inquiète pour son équipe et les défis sportifs qu’elle doit relever. Même pour la dernière recrue, à savoir un véritable avant-centre, l’entraineur marseillais a bien compris que l’élu aurait moins de 22 ans et 0 match au compteur en Ligue des Champions. Un défi de plus pour l’ancien coach du FC Porto et de Chelsea, qui doit se dire qu’avec des joueurs comme Payet, Mandanda ou Thauvin, il a aussi des joueurs connaissant bien la Ligue des Champions.