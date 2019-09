OM : Villas-Boas accusé pour un simple nul de Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille avait l'occasion de passer en tête de la Ligue 1 samedi en cas de victoire contre Montpellier. Mais malgré une grosse domination de l'OM, Steve Mandanda et ses coéquipiers se sont contentés d'un match nul (1-1), lequel est en plus entâché par deux expulsions et la sérieuse blessure d'Alvaro, qui sera absent cinq semaines. Pour Jonatan MacHardy, si l'Olympique de Marseille méritait évidemment mieux que ce score de parité, André Villas-Boas est le seul responsable de ce résultat décevant. Le consultant de RMC, pas vraiment anti-OM, estime que le coach portugais a trop traîné à changer son schéma.

« Je pense que Marseille a fait un très bon match, mais que Villas-Boas a réagi trop tardivement dans sa lecture du jeu. Quand à la 67e, il fait sortir Morgan Sanson, qui était en-dessous de Maxime Lopez, et qu’il fait rentrer Radonjic dans le couloir gauche pour passer en 4-2-3-1, Dimitri Payet se remet derrière l’attaquant et là l’OM devient plus tranchant. Je suis désolé, mais même si avant ce changement Marseille a donné une impression générale assez positive, ça manquait quand même de dangerosité dans les 30 derniers mètres. Ce que je reproche à Villas-Boas c’est de ne pas avoir fait ce changement avant, parce que quand tu rentres à la mi-temps et que tu es mené 0-1 avec encore des grosses cagades défensives de Jordan Amavi, ce changement tu dois le faire aussitôt. Au bout de 30 minutes de jeu, on voyait bien que Benedetto était trop esseulé devant pris dans cette défense à 5, que Payet avait du mal à trouver Pipa », constate Jonatan Machardy. Le message est transmis à André Villas-Boas...