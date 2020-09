OM : Villas-Boas a choisi les 3 joueurs à vendre en priorité

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille a fait ses emplettes au mercato, mais André Villas-Boas a également décidé que trois joueurs pouvaient quitter l'OM d'ici le 5 octobre.

Au lendemain de la signature officielle de Luis Henrique à l’OM, le marché des transferts dans le sens des renforts est probablement terminé, mais il est évident que des départs sont très probables. Jacques-Henri Eyraud le sait, l’Olympique de Marseille ne doit plus jamais avoir une armée mexicaine à la Commanderie, surtout quand financièrement elle est ingérable. Pour réussir à soulager l’effectif, André Villas-Boas a évidemment eu son mot à dire, l’entraîneur portugais du club phocéen étant le maître du mercato. Et à quelques heures d’OM-Metz, AVB a tranché définitivement concernant trois joueurs sur lequel il ne compte plus vraiment cette saison. L’identité des « malheureux » élus n’étant pas réellement une surprise.

En effet, L’Equipe précise que Valère Germain, Nemanja Radonjic et Kostas Mitroglou savent qu’ils passeront l’essentiel de leur temps sur le banc ou dans les tribunes du Vélodrome s’ils restent à l’Olympique de Marseille. En tête de liste, on trouve Kostas Mitroglou, l’attaquant grec, qui entame sa dernière année de contrat avec 360.000 euros de salaire, il y a également Valère Germain, qui a sauvé l’OM dimanche dernier contre Lille et qui lui aussi est dans son ultime année de contrat. Le quotidien précise cependant que la tendance est à ce que l’attaquant reste à Marseille, son salaire étant un vrai problème pour les clubs intéressés. Enfin, le troisième joueur mis sur la liste des départs est Nemanja Radonjic. L’ailier international serbe, lié jusqu’en 2023 avec l’OM, pourrait même être prêté, Pablo Longoria l’ayant fait savoir à ses contacts. Le mercato de l'Olympique de Marseille n'est donc pas encore tout à faire terminé.