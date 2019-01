OM : Vieira jure que Balotelli n'était pas un paria à Nice

Dans : OM, OGCN, Mercato, Ligue 1.

Joueur de l’OM depuis quelques jours, Mario Balotelli a débuté de la meilleure des façons avec son nouveau club en inscrivant un but contre Lille.

Une bonne nouvelle pour le club phocéen, qui aura bien besoin de l’international italien pour sortir de la crise. Et du côté de Nice, on doit forcément être un peu jaloux de voir le buteur de 28 ans trouver le chemin des filets, alors que ce dernier est resté muet durant six mois. Poussé vers la sortie par Patrick Vieira selon certains médias, le joueur n’était, en réalité, pas considéré comme indésirable aux yeux du champion du monde 1998.

« Mario n'a jamais posé de problème. Il a décidé de partir. Il était temps pour lui d'un nouveau challenge après deux très belles années à Nice. Et sur un plan personnel, il a bien débuté » a confirmé l’entraîneur de l’OGC Nice après la victoire du Gym sur Nîmes samedi soir (2-0). Reste que le joueur n’était tout de même plus vraiment désiré en interne, notamment en raison de ses états d’âme et ses envies de retrouver un club plus compétitif à court terme. Tout le monde semble donc content avec ce départ de Super Mario vers Marseille..