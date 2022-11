OM : Vers une catastrophe au mercato, Longoria s'est fait avoir

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'apprête à vivre un hiver mouvementé. La direction phocéenne est prête à faire des sacrifices concernant certains joueurs de son effectif.

Pablo Longoria a récemment reçu la pression de la part de Frank McCourt pour réaliser des ventes. Le propriétaire de l'OM estime qu'il est temps de faire rentrer de l'argent dans les caisses et de ne plus vivre au-dessus des moyens du club. Le président espagnol du club phocéen va donc devoir trouver des solutions, surtout que la récente élimination dès la phase de poules de la Ligue des champions n'arrange rien. L'été dernier, de nombreux joueurs avaient rejoint les rangs de l'OM. Mais pour certains, l'aventure tourne au fiasco. C'est le cas pour Issa Kaboré mais également pour Luis Suarez. Recruté 10 millions d'euros, le Colombien est en chute libre, étant même passé derrière Bamba Dieng dans la hiérarchie des attaquants. Une situation chaotique qui pourrait pousser l'OM à le vendre... dès cet hiver !

Suarez, Longoria mis en panique

✈ #MercatOM : Le club d'Elche 🇪🇸 s'intéresse également à Luis Suárez. Le club attend d'avoir des liquidités pour transmettre une offre à l'OM. L'attaquant colombien voudrait revenir en Espagne. 🇨🇴 #TeamOM (elgoldigital) pic.twitter.com/pfGa4fRz37 — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) November 23, 2022

Mais presque impossible en cas de départ de Luis Suarez de voir Marseille faire une plus-value. Encore inquiétant pour les finances phocéennes donc et pas de quoi ravir certains consultants. C'est le cas de Jean-Charles De Bono, qui a donné son point de vue sur le sujet via Football Club de Marseille : « En le payant 10M€ on pouvait penser que ce joueur allait nous apporter un plus, malheureusement, non. Il n’a même pas gagné une place de titulaire. C’est difficile de vendre un joueur à un bon prix quand il ne joue pas. Ça devient compliqué pour Longoria et pour l’OM car je ne pense pas que le club fera une opération financière sur ce joueur, j’ai plus l’impression que l’on va perdre de l’argent. Après ce qui peut être favorable sur ce dossier c’est qu’il semble avoir une belle côte en Espagne car il avait marqué 19 buts en deuxième division l’année où il flambe. Peut-être que c’est une porte de sortie intéressante. Ce qui est certain c’est que les clubs intéressés seront en position de force pour négocier sur ce dossier. Ils vont profiter de cette situation pour éventuellement se faire prêter le joueur dans un premier temps, ou pour baisser le tarif ». A noter que Luis Suarez, pisté notamment par Elche, n'est pas le seul joueur offensif susceptible de quitter la Canebière cet hiver. Cela pourrait aussi être le cas pour Cengiz Under voire Bamba Dieng...