OM ‍: Vers un miracle en Ligue 1 pour Amavi, Longoria va adorer

Par Hadrien Rivayrand

L'OM ne manque pas de chantiers à régler cet été sur le marché des transferts. Pablo Longoria espère que les ventes seront satisfaisantes pour soulager les finances du club phocéen.

A Marseille, Marcelino et ses hommes vont très prochainement reprendre le chemin de l'entrainement. Le nouveau coach espagnol de l'OM espère pouvoir compter sur la venue de renforts dans les prochains jours. Aussi, l'ancien de Valence espère que sa direction fera tout son possible pour faire partir les indésirables. Et ils sont nombreux à l'OM. On peut citer par exemple Jordan Amavi. Le latéral phocéen n'a pas été conservé par Getafe après son prêt lors du dernier exercice. L'ancien Niçois retourne donc sur la cité phocéenne. Des discussions entre le staff de l'OM et le joueur de 29 ans auront prochainement lieu pour sceller son sort. Heureusement pour lui, Amavi ne manque pas de prétendants s'il devait quitter Marseille.

Amavi plait aux Canaris

En effet, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, le FC Nantes a des vues sur Jordan Amavi en cas d'échec sur la piste du latéral gauche de l'Olympiakos, Oleg Reabciuk. Les Canaris veulent apporter un peu d'expérience à leur équipe et Amavi pourrait bien faire l'affaire. Sous contrat avec l'OM jusqu'en 2025, le club phocéen ne compliquera pas son départ, lui qui est estimé à quelque 2 millions d'euros. Les prochains jours nous en diront plus sur le dossier mais Nantes pourrait bien finir par enlever une belle épine du pied de Pablo Longoria. Le président espagnol de l'Olympique de Marseille ne manque pas de joueurs à faire partir, sachant que l'ancien de la Juve veut renouveler l'effectif d'environ 40%. Du côté des arrivées, Marcelino peut d'ores et déjà compter sur le renfort de Geoffrey Kondogbia en provenance de l'Atlético Madrid.