Vente OM ‍: Un avion et un bateau, ce milliardaire enflamme Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que les rumeurs sur la vente de l'Olympique de Marseille se calment un peu, le patron de la CGA CGM, parfois cité comme un possible repreneur de l'OM, a enflammé les réseaux sociaux.

Depuis 24 heures, la CMA CGM, un groupe français, leader mondial du transport maritime et de la logistique, est devenue un sponsor majeur de l'OM. Son patron, Rodolphe Saadé a même souvent été cité comme le possible candidat au rachat de Frank McCourt, même si pour l'instant cela n'est pas du tout dans ses plans. Du moins officiellement. Car le milliardaire français ne quitte pas de l'oeil le club phocéen, lui dont l'entreprise est basée officiellement à Marseille. Ce n'est pas la campagne de publicité qu'il vient de lancer sur les réseaux sociaux qui va calmer les rumeurs sur une reprise de l'OM.

Hisser haut nos valeurs communes! 🌍💙



Notre avion CMA CGM AIR CARGO arbore lui aussi désormais fièrement les couleurs de @OM_Officiel.

Un symbole audacieux où l'aviation rencontre le football, manifestant notre fierté et notre soutien.

Allez l'OM! ✈️⚽#CMACGMxOM #AllezlOM pic.twitter.com/dbpTloRwMn — CMA CGM France (@CmaCgm_France) July 2, 2023

Désormais partenaire de l'Olympique de Marseille, ce qui se concrétisera par l'apparition de la marque CGA CGM sur les maillots des footballeurs phocéens pendant deux ans, Rodolphe Saadé a affiché sa passion de Marseille sur un avion et sur un bateau de son entreprise, lesquels affichent un « Allez l’OM » qui a fait le bonheur des supporters. Forcément, compte tenu du célèbre hashtag #VenteOM, nombreux sont ceux qui ont demandé au patron de l'entreprise de réellement passer à l'action et de racheter le club. Ou bien de trouver des investisseurs à même d'apporter encore plus d'argent que Frank McCourt.

McCourt doit partir, ça balance à Marseille

Via les réseaux sociaux, et malgré les limites mises par Elon Musk sur Twitter, les fans marseillais se sont mobilisés pour tenter de convaincre l'entreprise de ne pas se contenter de ce sponsoring maillot. « Très bonne nouvelle, mais il y a le club à racheter, ça sera encore plus mieux », « Annonce le rachat de @OM_Officiel », « Faut envoyer la caillasse maintenant, c'est le moment de changer de dimension pour le club », « J'espère que vous aurez l'influence pour dégager McCourt et pour que ce club décolle enfin avec des investisseurs ambitieux. On se doit d'avoir un club digne de ce nom et aussi digne de l'ambition de votre entreprise marseillaise », ce sont de dizaines de messages dans ce sens qui ont accompagné l'annonce de partenariat prestigieux. Preuve que même loin des Saoudiens, l'avenir de l'Olympique de Marseille passionne.