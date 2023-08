OM ‍: Veretout sur le départ, il fait une grosse annonce

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'a pas dit son dernier mot sur le marché des transferts. Si des arrivées sont encore espérées, quelques départs pourraient également être à déplorer.

L'OM jouera gros ce mardi soir au Stade Vélodrome pour le compte de son 3e tour préliminaire retour de la Ligue des champions. Battus lors de la manche aller en Grèce par le Pana, les Phocéens n'auront d'autres choix que de remporter cette rencontre pour espérer se qualifier pour la C1. Marcelino et ses hommes ont néanmoins pu se rassurer ce week-end en prenant le meilleur sur Reims en Ligue 1. L'entraîneur espagnol est mis sous pression et doit également faire face à des rumeurs de départs concernant certains de ses joueurs. C'est notamment le cas pour Jordan Veretout, annoncé dans le viseur de l'AC Milan.

Veretout ferme la porte... pour le moment

Jordan Veretout n'a pas mis longtemps pour gagner sa place de titulaire à l'OM. Membre important du dispositif de Marcelino, l'ancien de Nantes est courtisé. Si l'AC Milan rêve de le recruter, le vice-champion du monde compte néanmoins bien rester à Marseille, comme il l'a indiqué en conférence de presse : « Je suis très content d’être ici, le plus grand club français. Pour ma question, il n’y a pas de mercato. C’est au club de voir. Mais je pense que tous les joueurs ici sont concernés. On est tous unis, tous ensemble. Demain ce sera dur mais on va le faire ». Une sortie nette de la part de Jordan Veretout, qui veut se concentrer sur la rencontre face à Pana avant de penser à autre chose. Peut-être qu'il reverra sa manière de penser en cas d'élimination précoce de la Ligue des champions. L'avenir de certains Marseillais pourrait être changé en cas de coup dur. Egalement, l'OM pourrait encore se renforcer si les Phocéens arrivaient à accrocher un barrage voire plus si affinités.