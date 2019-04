OM : Vendu ou pas, Valère Germain fixe les règles du prochain mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Parfois conspué par les supporters de l'Olympique de Marseille au coeur du gros coup de mou hivernal, et promis à un départ aussi rapide que Kostas Mitroglou, Valère Germain a serré les dents avant de retrouver peu à peu des couleurs avec le club phocéen. Mais si Mario Balotelli a attiré à lui les regards et les louanges, l'attaquant français de l'OM a plus discrètement fait enfler son compteur, à l'image de son but marqué la semaine passée contre Nîmes et celui de samedi à Guingamp. Interrogé sur son avenir à Marseille, Valère Germain, qui a encore deux ans de contrat avec l'OM, avoue qu'il souhaite rester. Mais il prévient quand même que ce ne sera pas à n'importe quel prix et qu'il souhaite que le staff et les dirigeants soient clairs avec lui.

« Franchement, je ne me pose aucune question. Il y aura pas mal de dossiers à gérer cet été j’imagine. Mais moi, pour l’instant, je me sens bien ici. Après, si le coach ou les dirigeants me disent que je jouerai un peu moins, que je serai un peu moins important, peut-être qu’il faudra que j’y réfléchisse. Mais ce n’est pas le discours qu’ils m’ont tenu, notamment au mois de janvier, et c’est pour ça que je suis resté. Tant que le staff, les dirigeants me feront confiance, je serai ici », a prévenu, sur Maritima.info, un Valère Germain décidé à ne pas subir passivement le prochain marché des transferts de l'Olympique de Marseille.