OM : Valère Germain va sauter, Marseille misera sur Payet et Balotelli

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia peut désormais compter sur un effectif au complet, ce qui va évidemment donner des solutions supplémentaires à l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, mais va également le pousser à faire des choix. Et si Valère Germain a profité de la venue de Mario Balotelli à l'OM lors du mercato d'hiver, et de l'absence Dimitri Payet, la situation pourrait évoluer pour l'attaquant et pas dans le sens souhaité. En effet, si l'on en croit Mathieu Grégoire, le technicien phocéen va très probablement changer de schéma et Valère Germain risque de payer cela au prix fort.

Et le journaliste qui suit l'Olympique de Marseille de s'expliquer. « Rudi Garcia a une vraie réflexion, car aujourd’hui il y a le retour de plein de cadres avec Adil Rami, Luiz Gustavo et Dimitri Payet, mais il sait très bien faire lorsqu’il s’agit de gérer ses sénateurs. Déjà l’an dernier, quand Payet avait une petite douleur, il le préservait, le faisait rentrer en fin de match. C’est son capitaine et il va vraiment le mettre dans de bonnes conditions. Ce qu’il se passera très probablement, c’est qu'on va évoluer d’un 4-4-2 à un 4-2-3-1 avec Payet dans l’axe, lequel donnera des bons ballons à Balotelli. Rudi Garcia va aller vers cette complémentarité Balotelli-Payet qui peut avoir une belle justesse technique. Et au final c’est Valère Germain qui fera les frais de cela, surtout que Garcia n’est pas fan du 4-4-2 malgré le lobbying intense de Germain sur cette question (...) Approvisionner Mario Balotelli c’est la clé pour Rudi Garcia et il peut très bien le faire avec Dimitri Payet qui est un orfèvre », a prévenu, lors de L'Equipe du Soir, Mathieu Grégoire. On devrait rapidement en savoir plus et peut-être même dès ce samedi lors du match OM-Amiens.