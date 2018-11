OM : Valère Germain s'est pris une soufflante contre Lyon, il assume

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Agé seulement de 19 ans, Boubacar Kamara est l'une des rares satisfactions du côté de l'Olympique de Marseille, le défenseur de l'OM ayant rapidement pris ses marques et confirmé qu'il pouvait être un choix d'avenir pour Rudi Garcia. Outre ses qualités techniques et physiques, Boubacar Kamara a également un mental d'acier et ne semble pas vouloir faire profil bas au sein de l'effectif marseillais, même face à ses coéquipiers plus expérimentés. C'est ce que l'on peut constater dans un entretien accordé au site de l'OM.

On apprend ainsi que lors de la défaite de Marseille à Lyon, en septembre dernier, Kamara avait collé une soufflante en plein match à Valère Germain. « J'ai en mémoire avoir crié sur Valère Germain même si ce n’était pas trop de sa faute, c’était à Lyon, on était à neuf avec la blessure de Clinton Njie, j’en avais marre qu’ils nous fassent courir, là encore je lui ai gueulé de sortir, mais malheureusement, il ne m’entendait pas. De toute manière, on est comme ça dans le groupe, on se dit tout. On est sans langue de bois. Alors oui, ils m’écoutent, parfois il s’excusent même », explique sans détour le jeune défenseur de l'Olympique de Marseille, dont le caractère semble donc bien trempé également.