OM ‍: Valbuena calme le PSG et félicite Rabiot

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a récemment annoncé la venue surprise d'Adrien Rabiot libre de tout contrat. Le milieu de terrain aura pas mal de pression sur les épaules du fait de son passé au PSG.

L'OM vit un début de saison presque parfait et peut légitimement croire en ses chances de titre en Ligue 1 en fin de saison. Pour cela, Roberto De Zerbi devra pouvoir compter sur son collectif mais aussi certaines de ses individualités. Adrien Rabiot en fait désormais partie, lui qui a rejoint l'Olympique de Marseille ces derniers jours. Un choix surprenant qui reste très décrié, surtout de la part de supporters du PSG, club dans lequel il a été formé et a joué au plus haut niveau de 2012 à 2019. Du côté des fans de l'OM, on vit en revanche un rêve éveillé et on salue le courage d'Adrien Rabiot. Ce n'est pas Mathieu Valbuena qui dira le contraire au sujet de l'international tricolore.

Adrien Rabiot à l'OM, Valbuena salue son courage

Lors de quelques mots échangés avec Canal+, l'ancien joueur phocéen a en effet indiqué concernant Rabiot : « J'ai été surpris, mais dans le bon sens. Je pense que c'est un top player qui vient signer à l'Olympique de Marseille. Si je dois résumer ce choix ? Je trouve qu'Adrien Rabiot a énormément de personnalité et c'est ce que j'aime. Moi, j'aime les gens qui ont de la personnalité, qui ont du courage, qui ont des cojones ». A noter que si Adrien Rabiot va désormais devoir se remettre au niveau physiquement, il envisage d'être au top de sa forme le 27 octobre prochain lors de la réception du... Paris Saint-Germain par l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome. Assurément l'un des matchs les plus attendus de cette nouvelle saison de Ligue 1 et qui sera très particulier pour Adrien Rabot.