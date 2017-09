OM : Utile et décisif, Ocampos fait fermer des bouches

Dans : OM, Ligue 1.

Titulaire à Amiens, Lucas Ocampos l’était également face à Toulouse. Et il s’est avéré être décisif pour l’OM.

Le changement du 4-3-3 au 4-2-3-1 a fait des victimes comme Maxime Lopez ou Morgan Sanson, mais il a également fait le bonheur de certains à Marseille. C’est notamment le cas de Lucas Ocampos, titulaire depuis deux matchs au poste d’ailier gauche. Parfois brouillon techniquement, l’Argentin a néanmoins été décisif face au TFC en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive pour Florian Thauvin. De quoi ravir Rudi Garcia… « C’est bien qu’un joueur qui donne beaucoup physiquement soit récompensé. On a de nouveau marqué sur coup de pied arrêté, c’est satisfaisant » a-t-il lancé devant les médias.

Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a également reconnu que l’apport de l’ancien ailier de l’ASM n’était pas négligeable. « Il est souvent brouillon, il sort avec le maillot tout dégueulasse tellement il se défonce dans tous les sens. Mine de rien, les entraîneurs finissent souvent par le mettre. Tu peux toujours le chambrer avec ses buts peu académiques, mais dans sa façon de bouger et de se défoncer, il est très utile ». Avec cette activité et ses buts, l’ancien espoir de River Plate a en tout cas marqué des points auprès de Rudi Garcia et son utilité n’est plus à démontrer dans ce système de jeu.