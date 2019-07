OM : Urgence absolue, AVB tire déjà le signal d'alarme !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Même si deux signatures s'annoncent imminentes à l'Olympique de Marseille, dont celle de Dario Benedetto, l'attaquant argentin de Boca Juniors, Andre Villas-Boas ne le cache pas, la venue d'un joueur offensif est une urgence absolue pour l'OM. Le technicien portugais a confié, en marge du match contre Bordeaux la nuit prochaine à Washington, qu'il était impératif que ses dirigeants concrétisent rapidement des renforts dans ce secteur. Des propos clairs et nets qui mettent Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizaretta sous pression.

Car André Villas-Boas a compris que pour l'instant l'Olympique de Marseille n'avait pas les moyens offensifs de ses ambitions. « Un accord avec Boca Juniors pour Benedetto ? Je ne sais pas. On a fait notre offre pour Dario et on attend la finalisation de cette négociation, je laisse cela à Jacques-Henri. Il peut mieux dire que moi comment cela se passe. Mais il y a vraiment urgence pour un attaquant, c’est la réalité », a reconnu l'entraîneur de l'OM, qui ne veut pas que ce dossier traîne trop longtemps comme cela a parfois été le cas dans le passé à Marseille. Reste qu'un attaquant coûte de l'argent et que dans ce domaine l'Olympique de Marseille ne peut pas faire n'importe quoi lors de ce mercato.