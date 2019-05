OM : Amavi fatigue Marseille, Zubi prospecte en Angleterre

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

En fin de contrat avec Arsenal en juin prochain, Nacho Monreal n’a toujours pas prolongé. Et si la volonté d’Unai Emery est de le conserver, l’international espagnol de 33 ans pourrait bien faire ses valises, afin de découvrir de nouveaux horizons. D’autant que l’expérimenté gaucher a de nombreux courtisans. Selon le journaliste italien Alfredo Pedulla, le FC Barcelone souhaite l’enrôler afin d’en faire la doublure de Jordi Alba. Mais le natif de Pamplona pourrait également avoir l’opportunité de rejoindre la France au mercato.

Et pas pour y être remplaçant puisque c’est l’Olympique de Marseille, qui cherche désespérément un joueur capable de de concurrencer Jordan Amavi, qui s’intéresse à lui. Face à Arsenal et au Barça, les chances du club phocéen ne sont évidemment pas très élevées. Mais Andoni Zubizarreta entend bien faire jouer ses relations espagnoles pour tenter de convaincre Nacho Monreal d’opter pour le projet marseillais. Si la piste ne fait pas forcément rêver, c’est un joueur fiable et dont les performances déçoivent rarement que Marseille parviendrait à enrôler. Tout le contraire d’un Jordan Amavi capable du meilleur, mais surtout du pire ces derniers mois…