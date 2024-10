OM ‍: Une surprise au Classique, le PSG va devenir fou

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Impressionnant à Montpellier (0-5) dimanche en Ligue 1, l’Olympique de Marseille aborde le Classique avec un maximum de confiance. Au Vélodrome, les hommes de Roberto De Zerbi ont les moyens de bousculer un Paris Saint-Germain pas si serein.

L’Olympique de Marseille ne pouvait pas mieux préparer le Classique. Frustrés par les contre-performances à Strasbourg (1-0) et contre Angers (1-1), les Marseillais se sont bien repris à Montpellier. Voilà qui annonce une belle confrontation face au Paris Saint-Germain qui n’a pas totalement rassuré malgré le score large infligé aux Alsaciens (4-2) samedi. Pour Ludovic Obraniak, on pourrait bien assister à un choc riche en spectacle, surtout en faveur de l’équipe olympienne.

Obraniak annonce du spectacle

« Je pense que l'OM peut challenger au Vélodrome cette équipe du PSG, a commenté le consultant de la chaîne L’Equipe. Déjà parce qu'ils (les Parisiens, ndlr) auront joué en semaine (mardi contre le PSV Eindhoven en Ligue des Champions). C'est quand même un élément important. Marseille va pouvoir préparer son match sur la semaine, je sais que Roberto De Zerbi prépare consciencieusement ce type de match, comme tous les matchs, mais là il va sûrement aller chercher quelques idées de génie. Et puis surtout je vois un match fou. »

🗣️"Je vois un match fou, dans un stade de fou, et l'OM peut faire une performance de fou !"



Pour @Ludo_Obraniak, Marseille peut réaliser l'exploit et l'emporter au Vélodrome face au Paris Saint-Germain dimanche prochain. #EDS pic.twitter.com/mcbzfs56iX — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) October 20, 2024

« On parle du match du PSG contre Strasbourg, on l'a tous regardé, et si Strasbourg avait ouvert le score ou était amené à mener de deux buts au Parc au bout de 20 minutes, ça n'aurait choqué personne. Strasbourg, même avec un PSG qui est revenu dans le coup, a été capable de leur mettre deux buts au Parc. Je pense que ce sera un match totalement ouvert et ça pourrait finir en 3-3, 3-2... Je pense qu'on va voir un match de fou. Et je vois l'OM, dans un match de fou, dans un stade de fou, peut-être réaliser une performance de fou », a annoncé l’ancien Lillois excité par cette affiche.