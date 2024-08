Moukoko arrive à l’OM, un dernier point à régler

L’Olympique de Marseille se montre actif et est sur le point de boucler un nouveau gros coup sur le marché des transferts. Youssoufa Moukoko a donné son accord pour rejoindre l’OM. Ne reste qu’à se mettre d’accord avec Dortmund pour valider l’opération.

Pablo Longoria et Mehdi Benatia veulent frapper fort cet été. Décidé à se rattraper après une saison 2023/2024 terminée bien en-dessous des attentes, l’OM, qui ne disputera pas de Coupe d’Europe, a envoyé plusieurs signaux à la concurrence depuis le début de l’intersaison. D’abord en parvenant à attirer dans ses filets Roberto De Zerbi comme nouvel entraîneur, puis en s’assurant les signatures de Pierre-Emile Höjbjerg, Mason Greenwood, Ismaël Koné et Lilian Brassier. En attendant de trouver une solution dans le dossier Eddie Nketiah, l’OM a également avancé positivement sur une autre piste offensive. Malgré l’intérêt de plusieurs clubs comme la Real Sociedad, Stuttgart ou encore le Stade Rennais, Youssoufa Moukoko, le talentueux joueur du Borussia Dortmund, a décidé qu’il souhaitait rejoindre l’Olympique de Marseille, comme l’a révélé le journaliste italien Fabrizio Romano ces dernières heures.

🔵⚪️⏳ Olympique Marseille are convinced to get the deal done for Youssoufa Moukoko as talks with Borussia Dortmund are already advancing.



It will be loan with buy option clause, value now being discussed.



Moukoko only wants OM, as revealed yesterday. pic.twitter.com/9PtR30Xxtk