OM ‍: Une surprise arménienne annoncée à Marseille

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est encore à la recherche d'éléments pouvant apporter une plus-value à l'effectif de Roberto De Zerbi. L'Italien ne dirait d'ailleurs pas non à du renfort au poste de latéral.

Roberto De Zerbi a des raisons d'être confiant pour la suite de sa saison avec l'OM au vu du premier match de son équipe à Brest le week-end dernier. Une victoire éclatante sur le score de 5 buts à 1 qui en a charmé plus d'un. L'Italien sait néanmoins qu'il lui reste encore pas mal de travail afin de tirer le meilleur de son effectif. D'autant que ce dernier n'est pas encore au complet. De Zerbi veut encore des recrues en attaque et en défense si possible. La direction de l'OM est au travail pour dénicher les perles rares. L'une d'elles sera peut-être du côté du championnat... russe.

Une surprise qui vient d'Arménie pour l'OM ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nair Tiknizyan (@tiki__71)

En effet, selon les informations du compte Arménie Football, l'OM serait très séduit par le profil de Nair Tiknizyan. Le latéral gauche fait le bonheur du Lokomotiv Moscou, mais se montre ouvert à un départ dans les prochains jours en cas de belle offre. Pour le moment, les Phocéens n'ont pas encore bougé officiellement pour Tiknizyan, international arménien à 4 reprises. En fin de contrat en juin 2026, le natif de Saint-Pétersbourg est évalué à quelque 7 millions d'euros par le club moscovite. Dans les cordes de l'Olympique de Marseille.

À noter qu'informé de cette histoire, Tiknizyan a réagi aux rumeurs son sujet, non sans humour lors de quelques mots échangés à Sport Express : « Rien ne m’est parvenu. S’il y a une offre qui convient au Lokomotiv, nous nous asseyons et, comme toujours, honnêtement, en nous regardant dans les yeux, nous parlerons. Et après la conversation, nous déciderons et si je dois partir, je partirai. S’ils comptent sur moi et croient en moi, alors je suis là. C’est la situation actuelle. J’ai l’emblème du Lokomotiv sur mon maillot, pas celui de Marseille ». L'OM sait donc ce qu'il lui reste à faire pour décrocher la signature d'un joueur méconnu mais dont l'envie de jouer au plus haut niveau est réelle.