OM : Une recrue à zéro déjà bouclée ?

Latéral droit solide du FC Nantes, Léo Dubois a déjà pris une première décision de taille en faisant connaitre son désir de ne pas prolonger avec les Canaris, et de changer donc librement de club l’été prochain, quand son contrat prendra fin. Une situation qui intéresse forcément du monde, surtout quand on voit que le latéral de 23 ans enchaine les performances intéressante, à un poste où l’OM a du bricoler ces derniers temps.

C’est pour cela que le club olympien serait le plus pressant pour le faire venir en vue de la saison prochaine, et aurait même déjà trouvé un accord avec le joueur affirme Canal+. Un terrain d’entente qu’il faudra toutefois confirmer dans les prochaines semaines, car tant que rien n’aura été officialisé, tous les clubs encore leur chance, et l’OL était aussi annoncé très intéressé par l’arrivée de Léo Dubois.