OM : Une pépite suisse à 1 ME, Zubi active son réseau

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

Lancé dans un projet à long terme, l'Olympique de Marseille a des vues sur un jeune milieu de terrain du... FC Sion.

Pour mener à bien son Champions Project, la direction sportive du club phocéen a des yeux un partout à travers l'Europe pour découvrir les talents à fort potentiel susceptibles d'être ses titulaires de demain. Après avoir tenté le pari Nemanja Radonjić l'été dernier, l'OM pourrait donc persister dans cette voie. Et la première piste pour le prochain mercato estival confirme la tendance.

Selon Le 10 Sport, Andoni Zubizarreta s'intéresse effectivement à Bastien Toma. Puisqu'un scout de Marseille se rend régulièrement aux matchs du FC Sion pour regarder les prestations de l'international U21 suisse. À 19 ans, le milieu dispose d'un profil de relayeur, capable de récupérer le ballon et de bien le transmettre grâce à une bonne vision du jeu. Suivi par le FC Barcelone, le « patron » du septième de Super League est sous contrat jusqu'en 2020 et est estimé à un peu plus d'un million d'euros. Reste désormais à savoir si l'OM transformera son intérêt pour Toma en offre concrète au cours des prochains mois...