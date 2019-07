OM : Une offre fantôme pour prendre Thauvin à Marseille

Dans : OM, Mercato, Liga.

Le mercato estival 2019 va bientôt passer dans sa seconde moitié, et pour l'instant l'Olympique de Marseille est le seul club du haut de tableau à ne pas avoir enregistré la moindre signature. Pas besoin de tourner autour du pot, c'est la situation financière de l'OM qui pénalise le club phocéen, des départs devant intervenir avant la signature de renforts. Et comme cela ne se bouscule pas autour des joueurs marseillais, tout le monde doit être patient. Parmi les footballeurs de l'Olympique de Marseille à même de remplir les caisses du club, il y a évidemment Florian Thauvin, un des internationaux tricolores de l'OM. Mais pour l'instant, et contrairement à ce que l'on pouvait penser, les offres ne pleuvent pas dans la boîte à lettres de Jacques-Henri Eyraud, le passage de Florian Thauvin en Premier League faisant douter sur la capacité du joueur à découvrir un autre championnat.

Mais selon Bertrand Latour, cela pourrait bouger puisque le club de Valence aurait un regard attentif sur Florian Thauvin. Il y a cependant un gros bémol. « F. Thauvin suscite l’intérêt du Valence CF. Le club espagnol n’a pas encore fait de proposition à l’OM », explique le journaliste de RTL. Car si plusieurs équipes européennes ont suivi de près le dossier Thauvin, pour l'instant cela ne s'est pas concrétisé par une offre sérieuse aux dirigeants marseillais. Et ces derniers ne peuvent pas vivre d'amour et d'eau fraîche durant ce mercato.