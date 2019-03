OM : Une offre à 20 ME, et Marseille ne jure plus de rien au mercato

Dans : OM, Mercato, Liga.

Longtemps considéré comme le fleuron du centre de formation de l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez a mis du temps à s’imposer mais il fait désormais partie des joueurs régulièrement utilisés par Rudi Garcia. Sa deuxième partie de saison est impeccable, et cela lui permet forcément d’attirer quelques clubs au portillon. Notamment en Espagne, un championnat vif et technique pour qui il a un gros faible. Cela tombe bien, la réciproque est de mise puisque La Provence annonce que le FC Séville est séduit par l’idée de recruter le milieu de terrain relayeur.

Pour le moment, avec un contrat courant jusqu’en juin 2021 et un parcours en pleine progression à l’OM, l’international espoirs n’a aucune raison de se projeter sur un transfert. Si cet intérêt andalou pourrait lui permettre d’avoir quelques billes afin de négocier une belle prolongation de contrat avec son club formateur, l’idée d’une vente n’est par contre pas totalement écartée à Marseille. Le mois dernier, la presse espagnole évoquait la possibilité de faire une offre approchant les 20 ME. Une perspective qui ne laisse pas insensible dans la cité phocéenne, même si la priorité de l’été est surtout d’arriver à vendre les salaires encombrants de joueurs vieillissants, et pas vraiment un titulaire encore jeune et véritable symbole de la formation marseillaise. Mais avec l’OM, les surprises sont toujours possibles.