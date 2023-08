OM ‍: Une dinguerie en fin de mercato, Longoria va craquer

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM va officialiser dans les heures à venir la signature du latéral droit Michael Murillo, lequel ne sera peut-être pas la dernière recrue de l’été puisque Pablo Longoria envisage de recruter un renfort surprise sur le gong.

Avec les signatures de Joaquin Correa et de Michael Murillo, l’Olympique de Marseille a comblé deux besoins évidents au sein de l’effectif de Marcelino avec un ailier gauche et un latéral droit capable de doubler le poste de Jonathan Clauss. Quantitativement et qualitativement, l’effectif à la disposition de l’entraîneur espagnol de l’OM est cohérent et le mercato pourrait s’arrêter ce mercredi que cela conviendrait aux dirigeants marseillais. Mais la deadline est fixée à vendredi soir à 23h59, ce qui laisse encore un peu de temps à Pablo Longoria pour scruter les opportunités du marché… aussi bien dans le sens des arrivées que dans celui des départs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Mattéo Guendouzi est toujours sur le départ vers la Lazio Rome pour un prêt avec option d’achat dont le montant total va s’élever à 18 millions d’euros. A en croire les informations du compte insider La Minute OM, des surprises de taille sont encore possibles au sein du club phocéen d’ici la fin du mercato estival. « Petit point sur ces 3 derniers jours du mercato puisque vous êtes nombreux à me le demander : tout est possible du côté des arrivées comme des départs. Tout sera une question d’opportunité. Il est vrai qu’il y’a quelques jours la tendance était simplement à ne recruter qu’un ailier gauche et un latéral droit, mais désormais rien n’est exclu en cas de deal intéressant pour le club, que ce soit en entrée ou en sortie » a publié le compte insider généralement bien informé et pour qui le mercato de l’Olympique de Marseille n’est peut-être pas terminé.

Un renfort surprise en attaque ou au milieu ?

Dans le sens des arrivées, le club phocéen lorgne toujours sur le solide défenseur Bamo Meïté, qui pourrait faire l’objet d’un échange avec Isaak Touré. Un renfort surprise en attaque ou au milieu de terrain pour compenser le départ de Mattéo Guendouzi sont également envisageables. Dans le secteur offensif, la piste Wilson Isidor n'est pas encore enterrée puisque l'attaquant français du Lokomotiv Moscou n'a pas signé dans un nouveau club alors qu'il a trouvé un accord contractuel avec l'OM il y a plusieurs semaines avant que Marseille ne mette finalement ce dossier en stand-by. Au milieu de terrain, la situation de Nadiem Amiri est également à surveiller, l'international allemand du Bayer Leverkusen n'ayant finalement pas signé à Leeds. On l'a compris, Pablo Longoria ne s’interdit rien et les supporters olympiens devraient vibrer jusqu’à la dernière minute de ce mercato.