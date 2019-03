OM : Une défense comme ça, 34 ans que l’OM redoutait ça

Dans : OM, Ligue 1.

Ce samedi, l’Olympique de Marseille a encore manqué une belle occasion de rester dans la course au podium en concédant le nul face à Angers (2-2).

Après une très belle entame de match, les Marseillais ont progressivement reculé jusqu’à craquer. Un pénalty étrange accordé par la VAR, puis une boulette défensive par Amavi empirée par un tacle désespérée de Rami, et Angers a trouvé à deux reprises le chemin des filets. Le pauvre Pelé n’a pas pu faire grand chose, lui qui était auparavant le roi des clean-sheets à l’OM. Mais cette saison, c’est plutôt le contraire, avec la défense la plus perméable depuis des décennies.

Les statisticiens se sont en effet penchés sur les 40 buts encaissés après 30 journées cette saison, et l’arrière-garde phocéenne n’avait plus connu cette instabilité depuis 1985. A cette époque, la donne était quand même largement pire avec 53 buts encaissés, et une 17e place au classement final du championnat. Mais à l’heure où l’OM tente de rester en course pour la troisième place, cette faillite défensive rend la mission impossible, y compris dans la fâcheuse habitude à concéder des pénaltys, puisque Marseille en a déjà concédé 9.