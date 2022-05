OM : Un vieux briscard pour remplacer Kamara ?

Dans : OM.

Par Alexandre Chochois

Sur le point de perdre Boubacar Kamara, libre en fin de saison et sur le départ, l'Olympique de Marseille pourrait se renforcer en recrutant un autre Français. Mais pas Jordan Veretout, évoqué de longue date. Ainsi, Etienne Capoue serait dans le viseur de Pablo Longoria.

Evoqué en Angleterre ou encore en Italie, il va donc signer en... Espagne. Ces dernières heures, la rumeur d'un départ de Boubacar Kamara du côté de l'Atlético de Madrid a pris du volume. Le milieu de terrain polyvalent de 22 ans, qui n'a manqué que quatre matches de Ligue 1 cette saison, aurait déjà prévenu l'OM de son choix de ne pas prolonger, afin de rejoindre l'autre club de la capitale espagnole. Pour lui succéder, les Marseillais lorgnent depuis des mois sur l'ancien Nantais Jordan Veretout, 29 ans, à l'AS Rome depuis 2019. C'est finalement Etienne Capoue qui pourrait poser ses valises dans les Bouches-du-Rhône sous peu.

Capoue, bientôt 34 ans, une bonne pioche pour Marseille ?

Marseille à fond sur Étienne Capoue !



D’après nos dernières informations, discussions en cours entre l’#OM et #Villareal pour le transfert cette été du milieu de terrain, Etienne Capoue 🇫🇷.



Le président marseillais voit en lui le remplaçant à court terme de #Kamara. #MercatOM pic.twitter.com/wnjgNKJwoJ — Jama-Info (@JamaInfoFR) May 16, 2022

Passé par Niort et Angers, révélé à Toulouse, Etienne Capoue a disputé près de 200 matches avec les Violets avant de prendre la direction de l'Angleterre. Après Tottenham, le milieu de terrain aux 7 sélections en équipe de France (1 but) s'est surtout épanoui à Watford, avec là encore plus de 180 matches au compteur. Depuis janvier 2021, il fait le bonheur de Villarreal.

Quelques mois à peine après son arrivée, Etienne Capoue a remporté la Ligue Europa avec le sous-marin jaune, et reste sur une demi-finale de Ligue des champions perdue face à Liverpool il y a peu. Selon Jama-Info sur Twitter, Pablo Longoria, le président de l'OM, aurait fait de Capoue le remplaçant idéal de Kamara. Pourtant, le joueur au mètre 89 a encore un an de contrat à honorer en Espagne. Et, alors qu'il aura 34 ans cet été, on ne peut pas appeler ça un pari sur l'avenir... Affaire à suivre.