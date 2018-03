OM : Un traquenard tendu aux supporters au Parc des Princes ?

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Rien ne peut excuser les dégradations commises par certains supporters de l'Olympique de Marseille lors de la récente double visite au Parc des Princes, mais selon L'Equipe l'accueil des fans de l'OM dans l'enceinte du PSG a été traité de manière pour le moins légère par les autorités. Car si des supporters phocéens ont eu une attitude stupide, notamment en détruisant des sanitaires ou en jetant un fumigène sur une travée vers le public parisien en début de match, il semble que tout n'ait pas été fait pour éviter des incidents. Notamment lorsqu'en fin de rencontre des bouteilles en plastique contenant la boisson censée être dedans...ou de l'urine sont tombées sur le parcage marseillais, provoquant en retour des jets de sièges en plastique arrachés dans le tribunes.

Du côté de certains supporters de l'Olympique de Marseille, on se demande si tout cela n'était pas fait pour aboutir à des incidents et à ainsi justifier les interdictions à prévoir pour les prochains matches entre l'OM et le PSG. « Pour ce match décrété à haut risque, on a l’impression d’avoir été jeté en pâture. Comme si les incidents allaient servir à aider la répression. Une mise en scène ? Non, mais rien n’a été fait pour prévenir ces débordements, aucun CRS ou stadier n’a empêché, par exemple, le canardage parisien », a confié un supporter marseillais présent dans le parcage. Forcément ces incidents ne plaident pas en faveur des déplacements de supporters...