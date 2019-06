OM : Un transfert à Marseille, Olivier Ntcham est emballé !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Dans le viseur de Lyon mais surtout de Marseille au mercato, Olivier Ntcham s’apprête à disputer l’Euro Espoirs avec l’Equipe de France. Mais comme beaucoup, le milieu de terrain du Celtic Glasgow aura le mercato en tête au moment de défendre les chances françaises en Italie. D’autant qu’en conférence de presse, l’ancien joueur de Manchester City a reconnu qu’il était très intéressé à l’idée de revenir en Ligue 1, et particulièrement à Marseille. Un grand club qui ne laisse pas insensible celui qui devrait débuter l’Euro sur le banc des remplaçants, mardi contre l’Angleterre.

« Un départ du Celtic, c’est possible oui. Pour l’instant, ce n’est pas réellement le sujet car je me focalise vraiment sur la sélection. Mon premier objectif, c'est d'abord l'Euro. Je prends les choses comme elles viennent. L’OM ? Oui, c’est intéressant. C’est un grand club. L’Olympique de Marseille, c’est un très grand club, bien sûr » a confié le joueur. Reste que selon RMC, Andoni Zubizarreta n’a pas relancé cette piste depuis l’été dernier, pour la simple et bonne raison que le club a d’autres priorités au mercato : un attaquant, en plus d’un voire deux défenseurs centraux.