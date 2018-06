OM : Un transfert à l'OM ? Cette star calme tout le monde

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

En début de semaine, la Gazzetta dello Sport affirmait que l’Olympique de Marseille était l’un des principaux courtisans de Kevin Strootman au mercato. Evalué à environ 25ME par l’AS Roma, l’international néerlandais ne sera pas retenu en cas de belle offre. Ainsi, l’OM mais également l’Inter Milan auraient manifesté leur intérêt. Mais à l’occasion d’un point presse avec les Pays-Bas, le milieu de terrain de 28 ans a calmé tout le monde en affirmant que son aventure à Rome était loin d’être terminée.

« J’ai un contrat de 4 ans avec l’AS Roma et je n’ai signé pour aucun autre club aux dernières nouvelles… Je suis heureux dans mon club, c’est tout ce que j’ai à dire » a confié Kevin Strootman, apprécié par Eusebio Di Francesco mais qui pourrait être sacrifié par le club de la Louve dans le but de renouveler l’effectif et s’offrir le renfort de plusieurs joueurs au mercato. Mais visiblement et malheureusement pour l’OM, Kevin Strootman ne semble pas (du tout) pressé de faire ses valises… Pour rappel, le club phocéen piste également Veretout, Cabaye ou encore Yaya Touré et Rongier dans ce secteur de jeu selon les dernières informations.