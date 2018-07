OM : Un spécialiste dévoile le nom de la victime n°1 de Balotelli

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Présent à Marseille dimanche, Mario Balotelli se rapproche très fortement du récent 4e de Ligue 1.

Et forcément, la probable signature du buteur italien va avoir des conséquences sur l’effectif de Rudi Garcia. En effet, un attaquant devrait quitter l’OM, si l’arrivée du Niçois venait à se confirmer. Mitroglou et Germain sont notamment concernés… Sur le site du Phocéen, Marc Libbra a donné son avis sur cette situation délicate à gérer pour la direction olympienne. Et selon l’ancien chroniqueur de la Chaîne L’Equipe, c’est Valère Germain qui pourrait bien être la victime n°1 de l’arrivée de Super Mario…

« C'est vrai que Germain sait faire jouer ses coéquipiers, mais je vois plus Balotelli seul en pointe. On ne va pas lui demander de jouer à deux devant et de défendre sur 25 ou 35 mètres à droite ou à gauche. Si on récupère un joueur comme ça, on lui donne les ballons et il les met au fond, comme savent le faire nos ailiers ou Payet » a confié l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, très inquiet pour l’avenir de Valère Germain dans la cité phocéenne. Et pour cause, Kostas Mitroglou semble effectivement plus apte à jouer seul en pointe et donc d’être la parfaite doublure de Mario Balotelli au sein du 4-2-3-1 de Rudi Garcia.