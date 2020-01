OM : Un sondage qui démonte Marseille après la polémique

Dans : OM.

Nouveau week-end de Coupe de France comme souvent dans les premiers tours après l’entrée en lice des équipes de Ligue 1, ce sont les derniers clubs amateurs qui sont à l’honneur.

Même si le but est pour les « Petit Poucet » d’aller le plus loin possible, le Graal est de rencontrer une équipe de Ligue 1 pour se mesurer à ce qui se fait de mieux en France. L’OM a ainsi fait des heureux face à Trélissac puis Granville, même si l’attitude du club olympien, qui a décidé de ne pas céder la recette de son match des 32e de finale, a créé une polémique. Un « bad buzz » qui a visiblement choqué les Français, comme le révèle ce sondage de RTL publié ce samedi. La preuve, un français sur deux considère que les clubs professionnels respectent leur adversaire quand il s’agit d’un club amateur (49 %) après la polémique d’OM-Trélissac.

Et le club marseillais a quasiment fait l’unanimité contre lui, avec 84 % d’avis défavorable devant ce choix de Jacques-Henri Eyraud de conserver la part qui lui revient. Néanmoins, chez les amateurs de football, qui connaissent un peu mieux les choses du ballon rond, la vindicte est moins importante, puisqu’ils sont 69 % à estimer que les clubs pros respectent les amateurs dans ces rencontres de Coupe de France. La preuve que l’histoire de la recette de l’OM a marqué les esprits, même s’il est de bon ton de rappeler que d’autres clubs de Ligue 1 ne laissent pas leur part quand ils affrontent des équipes de niveau amateur.