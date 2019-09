OM : Un salaire XXS pour Luiz Gustavo en Turquie ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Tandis que Luiz Gustavo est dans le groupe olympien pour le match contre Saint-Etienne ce dimanche soir au Vélodrome, l’avenir du Brésilien semble se décider actuellement en coulisses. Désireux de rejoindre Fenerbahçe depuis plusieurs semaines, le milieu défensif marseillais pourrait obtenir gain de cause lundi, dernier jour du mercato. Selon le média turc Haber Global, un accord de principe a même été trouvé entre le club provençal et le Fener. Surtout, le journaliste Yagiz Sabuncuoglu dévoile les coulisses de l’accord entre Luiz Gusatavo et son probable futur club.

Et si les informations sont fiables, alors elles en surprendront plus d’un. Car Luiz Gustavo, qui touche actuellement près de 500.000 euros par mois à Marseille, aurait accepté de quasiment diviser par deux son salaire. Evidemment, la fiscalité n’est pas la même en France et en Turquie mais Luiz Gustavo aurait tout de même consenti a un effort énorme puisque son salaire au Fener serait de 2,7 ME par an soit 230.000 euros par mois. Reste à voir si tout cela se confirmera, alors qu’on ne sait même pas encore si le Brésilien sera titularisé par André Villas-Boas au Vélodrome face à l’AS Saint-Etienne ce dimanche soir (21h).