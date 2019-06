OM : Un renfort présenté, Marseille mise sur la jeunesse

Dans : OM, Ligue 1.

Toujours au point mort, le mercato estival de l’Olympique de Marseille se heurte à l’obstacle financier.

Avant d’envisager un recrutement, le récent cinquième de Ligue 1 doit réaliser au moins une grosse vente sur le marché des transferts. Et pour le moment, le club phocéen n’y parvient pas. Il faudra pourtant trouver des solutions afin de relancer le projet. Alors en attendant, l’OM s’occupe d’une autre priorité de son développement. En effet, Marseille s’est séparé de Jean-Luc Cassini après trois années de collaboration, pour nommer Nasser Larguet directeur de la formation. Il faut dire que le club, hormis Boubacar Kamara et Maxime Lopez, a du mal à accompagner ses jeunes jusqu’en équipe première.

L’ancien patron de la formation de Cannes, Caen et Strasbourg sera donc chargé de donner un nouvel élan sous les ordres d’Andoni Zubizarreta. « Nous souhaitons démarrer un nouveau cycle avec le changement du directeur de la formation, de l’entraîneur de la N2 et des U19, a confié l’Espagnol sur le site officiel de l'OM. Nous sommes convaincus que Nasser saura améliorer et dynamiser notre centre de formation qui constitue un axe de développement majeur de notre projet sportif. » Il ne reste plus qu’à le démontrer avec l'ancien responsable des sélections de jeunes à la Fédération marocaine.