OM : Un problème Cuisance à Marseille ?

Dans : OM.

Prêté par le Bayern Munich à l’OM l’été dernier, Mickaël Cuisance avait démontré son envie de prouver son talent en France, lui qui a été formé à Strasbourg et Nancy notamment.

L’espoir tricolore n’est pour le moment pas un titulaire aux yeux d’André Villas-Boas, qui a même beaucoup de mal à lui trouver sa place. A 21 ans, le gaucher ne parvient pas à convaincre, ni dans son rendement, ni dans son attitude. Le joueur révélé au Borussia M’Gladbach a encore effectué une entrée timorée ce mercredi à Rennes, alors que ses coéquipiers auraient bien eu besoin de sa qualité technique et de ses solides appuis pour garder le ballon. Ce ne fut pas le cas, et Cuisance a été totalement absent des débats, au point que La Provence a décidé de mettre les pieds dans le plat sur son implication.

« Son entrée en jeu en remplacement de Thauvin (70) ne restera pas dans les annales. Jamais dans le tempo, on se demande encore s’il avait envie de jouer », s’est interrogé le quotidien marseillais, pour qui Cuisance n’a clairement plus l’enthousiasme affiché à ses débuts. Il faut dire que le joueur prêté par le Bayern Munich a vu des éléments comme Pape Diop lui passer devant dernièrement, et a certainement pris un coup au moral, lui qui se voyait déjà s’installer au coeur du jeu à l’OM. Le chemin est visiblement encore long, surtout si Cuisance enchaine les entrées en jeu du niveau de celle effectuée ce mercredi au Roazhon Park.