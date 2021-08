OM : Un problème avec Gerson ? Sampaoli patiente

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille a montré de belles choses dimanche à Montpellier, même si l'OM a longtemps été mené au score. Parmi les petites déceptions, il y avait Gerson, que Jorge Sampaoli a remplacé.

Après un premier match en Ligue 1 spectaculaire, mais loin du Vélodrome, Dimitri Payet et ses coéquipiers attendent avec impatience les retrouvailles avec le public marseillais, ce sera dimanche soir dans un grand classique du Championnat de France contre les Girondins de Bordeaux. Pour cette rencontre, l’entraîneur de l’OM va devoir une nouvelle fois trancher concernant le rôle de Payet, qui a montré de belles choses que ce soit comme faux numéro 9 ou vrai numéro 10. Mais pour cela Sampaoli doit aussi décider qui il alignera pour permettre au joueur réunionnais d’être à même d’apporter le plus à son équipe. Et sur ce que l’on a vu à Montpellier, le coach argentin de l’Olympique de Marseille n’est pas encore convaincu de l’apport de Gerson, un joueur pour lequel il a milité pour qu’il signe à l’OM lors de ce mercato et dont il aurait même fait une condition sine qua non pour qu’il s’installe dans la cité phocéenne.

Gerson a la carte, Sampaoli lui laisse du temps à l'OM

Cependant, Jorge Sampaoli n’est pas non plus aveugle et à la Mosson il a bien vu que le Brésilien n’avait pas le rendement escompté. Et s’il adore le joueur, il ne mettra pas en péril l’OM, préférant laisser du temps à Gerson afin qu’il trouve sa place. « Gerson ? J’ai appris à le connaître au Brésil, il a beaucoup de talent, il peut nous apporter beaucoup, il peut dicter le tempo. Parfois une adaptation est plus longue, parfois de très bons joueurs ne s’adaptent jamais à un style de jeu, nous devons l’aider à le faire dans le championnat de France », a prévenu l’entraîneur de l’Olympique de Marseille avant la réception des Girondins de Bordeaux.