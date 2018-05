OM : Un premier départ est dans les tuyaux au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, ESTAC.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille prêtait Saif-Eddine Khaoui à Troyes. Trop tendre pour l’OM selon Rudi Garcia, le Tunisien a brillé lors de la première partie de saison dans l’Aube. Moins utilisé par Jean-Louis Garcia après Noël, l’ancien milieu de terrain de Tours va retrouver Marseille en juillet. À moins que le club n'ait réussi à le vendre d’ici la reprise. Car selon les informations de France Football, la volonté des dirigeants phocéens est clairement de trouver une porte de sortie au joueur.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2021, Saif-Eddine Khaoui s’apprête à disputer le Mondial avec la Tunisie, qui a accroché le Portugal lundi en match amical (2-2). Et l’idée de l’OM serait de boucler son départ au plus vite, avant son départ en Russie idéalement. Reste à voir si des clubs de Ligue 1 se manifesteront pour le milieu de terrain aux cinq buts et une passe décisive en 2017-2018 avec Troyes. Et surtout, le tarif imposé par Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta demeure un mystère pour l'instant. Pour rappel, l’OM avait déboursé moins de 2ME pour le recruter en 2016, à une époque où Margarita Louis-Dreyfus était encore à la tête du club…