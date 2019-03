OM : Un pigeon en Angleterre et le plan parfait s’exécute au mercato

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Avant le débarquement américain de Frank McCourt et les signatures de cadres à très haut salaire, l’Olympique de Marseille avait tout de même fait quelques bonnes pioches chez les jeunes sur le marché des transferts.

On se souvient de Frank Zambo-Anguissa, très bien vendu à Fulham l’été dernier après avoir signé à l’OM pour une bouchée de pain. Une stratégie similaire est désormais espérée pour Bouna Sarr, dont l’activité et l’intensité mis sur le côté droit depuis qu’il a été repositionné latéral lui vaut un net regain d’intérêt. Le Sénégalais a déjà été courtisé par Leicester il y a un an de cela, et Romain Canuti, l’insider du mercato pour le site du Phocéen, annonce que l’occasion en or de faire une belle vente va probablement se présenter cet été.

« Le plan de l’OM avec Bouna Sarr, c’était de le prolonger l’été dernier pour qu’il fasse une année supplémentaire et derrière tu le vends. C’est exactement ce que la direction a fait avec Zambo-Anguissa, prolongé en 2017 et vendu pour 30 ME à Fulham en 2018. L’idée, c’est de faire la même chose avec Sarr. Dans le plan de l’Olympique de Marseille, tu te fais une vente comme celle-là par an. Et puis au poste de latéral droit, tu peux recruter des mecs à moindre coût. Si tu peux vendre Bouna Sarr en Premier League pour 15 ME, il ne faut pas hésiter », a livré le journaliste du Phocéen, persuadé que l’OM va faire une belle opération avec l’ancien messin, recruté 1,5 ME par Vincent Labrune en 2015.