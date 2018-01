OM : « Un petit projet », « une blague », Dugarry regrette

Dans : OM, Ligue 1.

Magie du football et des consultants, à chaque match, à chaque journée, les analyses peuvent changer du tout au tout. Ainsi, après un début de saison difficile il faut bien le dire, l’OM avait été annoncé comme une équipe tout juste bonne à viser le milieu de tableau par Christophe Dugarry, qui avait fustigé le recrutement et le projet olympien. « Je trouve ça nul. C’est un petit projet... Même mon père il aurait pu le faire le recrutement. C’est une blague », avait balancé l’ancien joueur marseillais. Depuis, l’OM a redressé la barre et enchaine même des matchs de qualité pour rester dans la course au podium, ce qui force l’admiration de l’animateur de RMC, qui a bien voulu reconnaître ses torts au début de cette deuxième partie de saison.

« Dès qu’il y a un petit truc, on a l’impression que Garcia trouve les bonnes solutions. Je trouve que les choses se font assez facilement. Même sans être exceptionnels, ils sont capables de gagner les matches. Et parfois, ils jouent même très très bien, ils n’ont rien à envier à Lyon ou Monaco. Je suis très surpris par cette équipe de l’OM, je me suis trompé. J’en suis ravi. Il a réglé les problèmes, les uns après les autres, très tranquillement. Je pense que Rudi Garcia fait un excellent travail », a souligné Christophe Dugarry, persuadé que, malgré quelques couacs comme Evra et Mitroglou, le coach provençal est en passe d’atteindre les objectifs officiels du club, à savoir une place dans le Top4 de la Ligue 1.