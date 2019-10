OM : Un petit coup dur qui ne fera pas pleurer AVB

Dans : OM, Ligue 1.

Attaquant au tempérament sanguin, Dario Benedetto a récolté un nouveau carton jaune ce dimanche contre Strasbourg.

L’Argentin a bien évidemment l’envie de disputer tous les matchs qui se présentent à lui, surtout après avoir pu souffler pendant la trêve internationale, mais cette suspension ne sera pas la plus terrible à digérer pour l’OM. En effet, l’ancien de Boca Juniors ne manquera ni les matchs contre le PSG, Lille ou Lyon en championnat, mais plutôt la rencontre de Coupe de la Ligue face à Monaco, intercalée au milieu de tout cela. André Villas-Boas, parfaitement au courant de ce timing de suspension, ne se plaignait donc pas trop en voyant la sanction venir.

« J’y ai pensé. S’il le prend, il le prend (le carton jaune). S’il ne le prend pas, il faut laisser les choses aller. Il monte en confiance, c’est un match important, parce que c’est une Coupe. Il va nous manquer. Ce n’est pas idéal. Mais on l’a pour Lille et Lyon et ça compte pour le podium », a souligné avec malice l’entraineur portugais, qui sait que son avant-centre va ensuite réattaquer la suite de la saison avec un casier vierge en ce qui concerne les avertissements.