OM : Un Parisien fan de Marseille, le drôle d’aveu de Thierry Henry

Considéré comme l’un des clubs les plus populaires en France, l’Olympique de Marseille a des supporters un peu partout dans l’Hexagone. Y compris chez le rival.

Car dans la capitale, les amoureux du ballon rond ne sont pas tous fans du Paris Saint-Germain. Beaucoup d’entre eux soutiennent ouvertement l’Olympique de Marseille, l’ennemi juré. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Thierry Henry a longtemps fait partie de cette catégorie. En effet, l’ancien attaquant né aux Ulis, et qui a grandi en région parisienne avant de terminer sa formation à l’AS Monaco, a dû suivre l’exemple de son père, un fidèle du club phocéen.

« Etant donné que je venais de Paris, on allait voir le Paris Saint-Germain. Ils avaient une grande équipe à cette époque, a raconté le Français dans un entretien accordé au consultant Jamie Carragher. (…) Mais mon père était un fan de Marius Trésor, un grand défenseur central qui a joué à Marseille, Bordeaux... Donc mon père était supporter de Marseille. Si je l'étais moi aussi ? Oui, j'étais supporter de Marseille quand j'étais plus jeune. Mon père et mon frère soutiennent Marseille, donc j'ai grandi en étant supporter de Marseille qui remportait la Ligue des Champions, la seule équipe française à avoir remporté la Ligue des Champions. C'est assez fou quand on pense au foot français. » Apparemment, Thierry Henry a perdu sa passion pour l’OM au fil de sa carrière…