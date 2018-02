OM : Un pari un peu suicidaire pour Garcia face au PSG ?

Dans : OM, Coupe de France, PSG.

Malgré un match intéressant dans le contenu, l’OM a subi la loi du PSG ce dimanche en Ligue 1, avec une défaite 3-0 et une véritable différence ressentie dans la capacité à faire mal à l’adversaire.

Très frustrés, les Olympiens sont repartis du Parc des Princes avec la volonté de faire mieux ce mercredi en Coupe de France. Toutefois, comme au PSG, l’OM devrait faire de nombreux changements dans son onze de départ, afin de ne pas cramer quelques éléments déjà très sollicités surtout avant une suite de saison qui s’annonce encore musclée. Mais Rudi Garcia concocterait également un changement de système selon L’Equipe, pour tenter à nouveau l’expérience avec cinq défenseurs.

L’entraineur olympien souhaiterait aligner une équipe particulièrement physique, avec Abdennour en plus en défense centrale, et peut-être le jeune Kamara à la place d’un Rolando pas très inspiré dimanche. Devant eux, les tours de contrôle Luiz Gustavo et Zambo-Anguissa seraient toujours là, pour une formation qui chercherait alors à tenir le 0-0 le plus longtemps possible, à l’image de ce qu’il s’était passé pour le premier match de Rudi Garcia au Parc des Princes avec l’OM, il y a un peu plus d’un an de cela. Mais comme le rappelle le quotidien sportif, la défense à 5 a connu une dernière utilisation catastrophique, avec une défaite 6-1 face à Monaco en août dernier...