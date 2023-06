OM ‍: Un pari osé après Tudor, Longoria mis au défi

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Confronté au départ d’Igor Tudor au terme de la saison, l’Olympique de Marseille devra nommer un nouvel entraîneur dans les prochaines semaines. De nombreuses pistes sont déjà citées dans les médias. Et parmi elles, le dossier Marcelo Gallardo semble à la fois séduisant et risqué.

Habitué à anticiper, Pablo Longoria n’est sûrement pas pris au dépourvu. Comme l’année dernière après le départ surprise de Jorge Sampaoli, le président de l’Olympique de Marseille s’était sans doute préparé à la possible démission de son entraîneur Igor Tudor. Ce n’est pas un hasard si tant de pistes sont déjà énumérées. On parle notamment de l’Espagnol Marcelino, des Italiens Raffaele Palladino (Monza) et Vincenzo Italiano (Fiorentina), mais aussi et surtout de Marcelo Gallardo. L’ancien milieu passé par l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain a l’avantage de connaître le football français.

L'OM doit-il foncer sur Marcelo Gallardo ?



"Il y a un enthousiasme autour de lui, c'est un pari sympa à prendre" @pierre_maturana 💬#EDG pic.twitter.com/kGDiPWlNAB — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) June 2, 2023

Mais son inexpérience en Europe en tant qu’entraîneur peut refroidir certains dirigeants. Alors, Pablo Longoria doit-il miser sur l’Argentin ? Le journaliste Pierre Maturana se montre emballé. « On parle de Marcelo Gallardo depuis tellement longtemps qu'à un moment, on a envie de voir, a commenté le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Si ça tombe sur Marseille, ça tombe sur Marseille, mais on a envie de voir. Quand vous appelez vos correspondants en Argentine, ils vous disent qu'il se passe quelque chose autour de Marcelo Gallardo, que ses idées sont intéressantes. »

La différence avec Tudor

« C'est un coach qui est quand même différent d'Igor Tudor, il est flexible, il change de système, a comparé le journaliste. Il y a un petit enthousiasme autour de lui, on a envie de voir ce que ça donne. Peut-être que le premier club (européen) qui va embaucher Marcelo Gallardo va se planter. Mais en tout cas, je trouve que c'est un pari sympa à prendre. Et comme Marseille est un peu dans les paris ces derniers temps, je trouve que ça matche plutôt pas mal. » Libre depuis son départ de River Plate en décembre dernier, Marcelo Gallardo ne devrait pas manquer de sollicitations.