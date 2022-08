OM : Un nouveau banni dans le staff de Tudor

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après le départ de Mauro Camoranesi le mois dernier, un autre membre du staff d’Igor Tudor va déjà quitter l’Olympique de Marseille. Il s’agit de l’Italien Antonello Brambilla, l’entraîneur des gardiens dont le travail ne donnait pas satisfaction au président Pablo Longoria.

Ça bouge encore dans le staff technique d’Igor Tudor. Cette fois, c’est Antonello Brambilla qui s’apprête à quitter l’Olympique de Marseille. L’entraîneur des gardiens, qui n’était pas le premier choix du Croate, était arrivé début juillet lorsque le club phocéen composait son staff dans l’urgence. Quelques semaines plus tard, L’Equipe affirme que son travail ne donne pas satisfaction à Pablo Longoria, lequel a déjà trouvé une solution pour remplacer l’Italien.

Nouveau changement dans le staff d’Igor Tudor avec le retour d’un ancien de l’époque Sampaoli #OM https://t.co/trLxVaDOc2 — Mathieu Grégoire (@Serguei) August 17, 2022

Le dirigeant appréciait les compétences de Jon Pascua lorsque ce dernier travaillait auprès de Pau Lopez la saison écoulée. Leur collaboration s’était bien passée. Du coup, Jon Pascua a été recontacté il y a environ deux semaines et a accepté la proposition de son compatriote Pablo Longoria. Encore un changement rapide et inattendu autour d’Igor Tudor qui avait présenté Mauro Camoranesi comme son bras droit, avant le départ de l’Argentin une petite semaine plus tard. D’après certaines rumeurs, l’ancien milieu n'acceptait pas les méthodes de celui qui était son coéquipier à la Juventus Turin.

Pas facile de travailler avec Tudor

A croire que le successeur de Jorge Sampaoli, dont certains joueurs se seraient plaints, est aussi difficile à supporter pour les techniciens à ses côtés. Mais tout le monde devra s’y faire puisque Pablo Longoria a publiquement soutenu Igor Tudor après la réunion organisée avec le vestiaire. « Je voudrais aussi rappeler une chose de la présentation de Tudor : il y a le club, l'entraîneur et les joueurs (dans cet ordre, ndlr). On a rappelé toutes ces choses (aux joueurs) », confiait le président de l’Olympique de Marseille, bien obligé d’assumer son choix.